В Китае прокомментировали заявление генсека НАТО о «противостоянии» России

Global Time заявила о страхе генсека НАТО Столтенберга во время объявления ядерных учений

В заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, анонсировавшего ядерные учения альянса, чувствуется страх. Такое мнение высказало китайское издание Global Times.

По мнению автора, в словах генсека прослеживается опасение показаться слабым, в случае если НАТО «не будет бить себя в грудь перед Россией». «Когда Столтенберг сказал, что ядерные учения "являются лучшим способом предотвратить эскалацию", он изо всех сил пытался показать, что моральный дух НАТО находится на самом высоком уровне», — указано в материале.

Издание подчеркнуло, что несмотря на подбадривания Украины со стороны альянса, НАТО не оказывает помощь, а напротив ведет страну к самоуничтожению. «Проблема в том, что когда соперником является держава с самым большим в мире запасом ядерных боеголовок, что означают слова о "победе над ней?"» — задается вопросом Global Times.

В очередной раз НАТО подталкивает конфликт в «бездонную обостряющуюся пропасть», говорится в публикации. «Благодаря Столтенбергу и ему подобным, в НАТО остается мало места для относительно рациональных и умеренных голосов, когда речь идет о России. Они сужали свой выбор в конфликте до тех пор, пока не остался только один путь — дальнейшее нагнетание напряженности», — подытожила газета.

Ранее Столтенберг отказался сообщать России конкретные меры, которые предпримет НАТО в случае использования ядерного оружия Москвой. Эту информацию он назвал привилегией, которую Россия не получит.