Пилот и бортпроводник подрались на глазах у туристов в лайнере и попали на видео

Liputan6: пьяный пилот подрался с бортпроводником на рейсе Turkish Airlines

Пьяный пассажир самолета подрался с бортпроводником и сорвал рейс перевозчика Turkish Airlines из Турции в Индонезию. Инцидент, произошедший в лайнере на глазах у туристов, попал на видео. Ролик и подробности случившегося опубликовал телеканал Liputan6.

Отмечается, что во время рейса Стамбул — Джакарта Мухаммед Джон Джайз Будевейн, являющийся пилотом индонезийской авиакомпании Batik Air, начал вести себя неадекватно. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина напал на члена летного состава из-за нежелания последнего предоставить ему дополнительную выпивку.

На кадрах, которые сделали очевидцы, видно, как двое мужчин, вцепившись друг в друга, дерутся в проходе самолета. Затем бортпроводник несколько раз ударяет индонезийца ногой, после чего тот вскакивает с места и кидается на сотрудника компании, не обращая внимания на крики пассажиров.

Командир воздушного судна решил отклониться от маршрута и вынужденно приземлиться в аэропорту Куала-Наму в Индонезии. Позже компания Lion Air Group, владеющая Batik Air, подтвердила, что Будевейн является одним из их сотрудников. В пресс-службе утончили, что в момент инцидента пилот находился в отпуске и совершал полет в личных целях.

В сентябре полиция задержала пассажира самолета, разбившего иллюминатор и устроившего драку с бортпроводниками во время перелета из Пешевара (Пакистан) в Дубай.