Франция сочла бессмысленным создание газового хаба для Европы в Турции

Елисейский дворец посчитал бессмысленным создание газового хаба для Европы в Турции

В Елисейском дворце посчитали бессмысленным создание новых инфраструктур в Турции для обеспечения Европы российским газом. Об этом сообщает агентство ТАСС.

«Для нас нет смысла создавать новые инфраструктуры, которые позволят импортировать больше российского газа», — цитирует агентство представителя администрации президента Франции. По его словам, в создании нового хаба нет необходимости, поскольку Европа стремится избавиться от зависимости от российского газа.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Европа неизбежно вынуждена будет покупать российский газ, а «Турецкий поток» является единственным надежным маршрутом. По его словам, в настоящее время Европа обречена покупать у США сжиженный природный газ, а хаб в Турции станет ему альтернативой.