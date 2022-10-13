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16:19, 13 октября 2022Экономика

Песков заявил о неизбежности покупки российского газа Европой

Песков объяснил предложение о газовом хабе в Турции желанием помочь Европе

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Европа неизбежно вынуждена будет покупать российский газ, а «Турецкий поток» является единственным надежным маршрутом. Таким образом предложение президента России Владимира Путина о строительстве газового хаба в Турции прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время Европа обречена покупать у США сжиженный природный газ, а хаб в Турции станет ему альтернативой. Песков подчеркнул, что таким образом из Турции можно было бы снабжать топливом всех желающих.

О возможности создания дополнительной площадки в Турции Путин заявил на переговорах в Астане со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он предположил, что утраченные мощности балтийских газопроводов можно было бы компенсировать поставками через Турцию.

Российские и европейские власти радикально расходятся в оценках энергетической безопасности ЕС. По мнению Москвы, Европа не сможет успешно заменить нефть и газ от российских компаний. В то же время европейские лидеры считают задачу решаемой уже в ближайшие годы, а первые результаты достаточно успешными.

В частности, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель напомнил, что доля «Газпрома» в потреблении газа Европой сократилась с 30-40 до 10 процентов, при этом заполнение газовых хранилищ идет с опережением графика.

В октябре «Газпром» сообщал, что экспорт газа упал на 40 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Увеличение поставок в Китай не может компенсировать ситуацию на европейском направлении из-за незначительности объемов.

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Платон Щукин
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