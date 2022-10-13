Путин предложил Эрдогану создать еще один газовый хаб в Турции

Президент России Путин заявил Эрдогану об идее создания газового хаба в Турции

Президент России Владимир Путин предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану создать на территории Турции еще один газовый хаб. Предполагается, что он может стать площадкой не только для поставок топлива в третьи страны, но и для определения цен на энергоносители. Об этом было заявлено во время встречи лидеров двух стран в Астане, сообщает РБК.

«Если есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей из других стран, могли бы рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы», — сказал российский президент. Он считает, что утраченный объем транзита газа по «Северным потокам» Россия могла бы переместить в регион Черного моря, сформировав хаб для поставок голубого топлива европейским партнерам через «Турецкий поток».

Ранее Путин сказал, что газопровод «Турецкий поток» продолжает успешно работать, несмотря на попытки диверсий. Кроме того, он отметил, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые ввели потолок цен на них, а также назвал получателей выгоды от диверсии на «Северных потоках».