Путин оценил работу «Турецкого потока» после попытки подрыва

Президент России Путин заявил, что «Турецкий поток» после диверсии успешно работает

Газопровод «Турецкий поток» успешно работает, несмотря на попытки Украины устроить диверсию. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Его, как вы слышали, тоже пытались взорвать... Но, слава Богу, этого не случилось, он успешно работает», — оценил работу газовой системы российский президент на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее Путин предложил создать газовый хаб для Европы в Турции. Он заявил, что утраченный объем транзита газа по «Северным потокам» Россия могла бы переместить в регион Черного моря, сформировав хаб для поставок голубого топлива европейским партнерам через «Турецкий поток».

10 октября Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России сообщил, что Украина пыталась подорвать газопровод «Турецкий поток». По его словам, был совершен целый ряд терактов и попыток подрыва в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры, в том числе на одном из участков «Турецкого потока».