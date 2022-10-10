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Путин заявил о попытке Украины подорвать «Турецкий поток»

Путин заявил, что Украина пыталась подорвать газопровод «Турецкий поток»

Фото: Гавриил Григоров / POOL / ТАСС

Украина пыталась подорвать газопровод «Турецкий поток». Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Совершен целый ряд терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток"», — заявил глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России.

По его словам, это было доказано объективными данными. В частности, указал президент, речь идет о показаниях исполнителей, которые готовили теракты и были задержаны.

Ранее Путин отметил, что Киев уже давно использует террористические методы, и обвинил украинские власти в атомном терроризме из-за атак на объекты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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Варвара Кошечкина
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