Путин заявил о давнем использовании Киевом террористических методов

Президент России Путин заявил, что Киев давно использует террористические методы

Киев уже давно использует террористические методы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время обсуждения на оперативном совещании с членами Совбеза взрыва на Крымском мосту, передает РИА Новости.

По его словам, данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв на мосту является террористическим актом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры.

«Киевский режим уже давно использует террористические методы. Это убийства общественных деятелей, журналистов, ученых. Причем как на Украине, так и в России», — сказал глава государства.

Он отметил, что обстрелы городов Донбасса, которые длятся уже больше восьми лет, также причисляются к террористическим актам.

О взрыве на Крымском мосту стало известно утром 8 октября. Взорвался грузовой автомобиль, пламя перекинулось на топливные цистерны железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета.

Позднее в тот же день глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что движение по мосту открылось для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры досмотра.