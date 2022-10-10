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Путин заявил о давнем использовании Киевом террористических методов

Президент России Путин заявил, что Киев давно использует террористические методы
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Global Look Press

Киев уже давно использует террористические методы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время обсуждения на оперативном совещании с членами Совбеза взрыва на Крымском мосту, передает РИА Новости.

По его словам, данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв на мосту является террористическим актом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры.

«Киевский режим уже давно использует террористические методы. Это убийства общественных деятелей, журналистов, ученых. Причем как на Украине, так и в России», — сказал глава государства.

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Он отметил, что обстрелы городов Донбасса, которые длятся уже больше восьми лет, также причисляются к террористическим актам.

О взрыве на Крымском мосту стало известно утром 8 октября. Взорвался грузовой автомобиль, пламя перекинулось на топливные цистерны железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета.

Позднее в тот же день глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что движение по мосту открылось для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры досмотра.

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Никита Абрамов
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