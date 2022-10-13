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20:26, 13 октября 2022Мир

Франция расширит боевую группу в Румынии и перебросит туда танки

Франция расширит число военных в Румынии до межармейской тактической группы
СюжетМинобороны:

Фото: Pierre-Yves Beaudouin / Wikimedia

Франция расширит число военных в Румынии до межармейской тактической группы, а также перебросит туда дополнительную бронетехнику — в том числе танки Leclerc. Об этом пишет издание Romania Postsen со ссылкой на заявление французского Министерства вооруженных сил.

Переброска техники и военных начнется 18 октября. Затем, 21 октября, в Мурмелоне первые две колонны выдвинутся в направлении Румынии. Это будут боевые машины пехоты (VBCI) и танки Leclerc, уточнили во французском ведомстве.

Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж решил усилить военное присутствие на восточном фланге НАТО. По этой причине страна и расширяет боевую группу в Румынии.

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Виктория Кондратьева
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