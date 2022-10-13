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18:56, 13 октября 2022Россия

В ЛНР заявили об экономии топлива в ВСУ после ракетных ударов

Офицер НМ ЛНР Марочко: после ракетных ударов по Украине ВСУ начали экономить топливо
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали экономить топливо после ракетных ударов по территории республики. Об этом офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко сообщил в эфире Первого канала.

По его словам, в части ВСУ приходит распоряжение экономить горюче-смазочные материалы. «Потому что дополнительно надо снабжать дизель-генераторы, которые в штабах и других объектах украинской армии», — пояснил Марочко.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что украинские военные уже несколько месяцев находятся на фронте без ротации и отдыха, а обстрелы российской артиллерии и известия о мобилизации в России вызывают в подразделениях ВСУ падение дисциплины на фоне нехватки людей и ресурсов.

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Алевтина Запольская
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