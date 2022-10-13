В ЛНР заявили об экономии топлива в ВСУ после ракетных ударов

Офицер НМ ЛНР Марочко: после ракетных ударов по Украине ВСУ начали экономить топливо

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали экономить топливо после ракетных ударов по территории республики. Об этом офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко сообщил в эфире Первого канала.

По его словам, в части ВСУ приходит распоряжение экономить горюче-смазочные материалы. «Потому что дополнительно надо снабжать дизель-генераторы, которые в штабах и других объектах украинской армии», — пояснил Марочко.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что украинские военные уже несколько месяцев находятся на фронте без ротации и отдыха, а обстрелы российской артиллерии и известия о мобилизации в России вызывают в подразделениях ВСУ падение дисциплины на фоне нехватки людей и ресурсов.