В ЛНР заявили об экономии топлива в ВСУ после ракетных ударов
Офицер НМ ЛНР Марочко: после ракетных ударов по Украине ВСУ начали экономить топливоСюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали экономить топливо после ракетных ударов по территории республики. Об этом офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко сообщил в эфире Первого канала.
По его словам, в части ВСУ приходит распоряжение экономить горюче-смазочные материалы. «Потому что дополнительно надо снабжать дизель-генераторы, которые в штабах и других объектах украинской армии», — пояснил Марочко.
Ранее газета The Washington Post сообщала, что украинские военные уже несколько месяцев находятся на фронте без ротации и отдыха, а обстрелы российской артиллерии и известия о мобилизации в России вызывают в подразделениях ВСУ падение дисциплины на фоне нехватки людей и ресурсов.