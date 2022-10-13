Украинские военные описали ситуацию на фронте словами «много потерь»

WP: в украинской армии прошла волна деморализации из-за мобилизационных резервов России

Украинские военные уже восемь месяцев находятся на фронте без ротации и отдыха, обстрелы российской артиллерии и известия о новых мобилизационных резервах России вызывают среди подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) падение дисциплины на фоне нехватки людей и ресурсов. О состоянии украинской армии сообщает газета The Washington Post (WP).

В материале говорится, что многие подразделения ВСУ захлестнула волна деморализации, так как «слишком много потерь». Кроме того, военнослужащие не могут отдохнуть вне зоны боевых действий из-за опасений украинского командования. Один из солдат 93-й механизированной бригады ВСУ в беседе с журналистами газеты описал ситуацию словами «людям нужен нормальный отдых», чтобы сохранить прежнюю боевую эффективность.

Украинские солдаты считают, что со временем ситуация на фронте лишь ухудшится, ведь скоро новые российские военные резервы получат необходимый боевой опыт, а на самой Украине начнутся зимние холода. По их мнению, ситуацию может изменить лишь проведение новой, восьмой волны мобилизации в стране.

Ранее подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал о падении настроения в рядах ВСУ после ударов по критической инфраструктуре страны 10 октября. Он отметил, что прежде всего это связывают с ракетными ударами в украинском тылу.