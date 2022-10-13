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15:26, 13 октября 2022Россия

Кремль прокомментировал гибель пяти мобилизованных в ходе СВО

Песков заявил, что не знает о докладах Путину про гибель пяти мобилизованных в ходе СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что не знает, докладывали ли президенту России Владимиру Путину о гибели пяти мобилизованных в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Его комментарий передает ТАСС.

«Я не знаю. Если докладывали, то по линии министерства обороны», — заявил представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-служба губернатора Челябинской области Алексея Текслера подтвердила, что в ходе СВО погибли пятеро мобилизованных из российского региона. Уточнялось, что это первое официальное сообщение от российских властей о гибели резервистов.

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3 октября сообщалось, что в Свердловской области погибли трое россиян, призванных в рамках частичной мобилизации. Двое мобилизованных погибли на территории Еланского гарнизона учебного центра Минобороны, который находится в поселке Порошино. Еще один скончался сразу после отправки домой.

О начале в стране частичной мобилизации Владимир Путин сообщил 21 сентября. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Никита Абрамов
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