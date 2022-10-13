Минобороны заявило о 10 сбитых американских противорадиолокационных ракетах

Минобороны России отчиталось о 10 сбитых американских противорадиолокационных ракетах HARM

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районах населенных пунктов Гусельское Донецкой народной республики (ДНР) и Новая Каховка Херсонской области сбиты десять американских противорадиолокационных ракет HARM. Об этом в четверг, 13 октября, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Также в военном ведомстве отчитались о перехвате 16 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США и украинских РСЗО «Ольха» в Луганской народной республике (ЛНР) и Херсонской области.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, заявили в Минобороны.

Ранее 13 октября российское военное ведомство сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на бронетехнике попытались прорвать оборону в Херсонской области. Атака была сорвана.

О начале специальной военной операции России на Украине президент Владимир Путин объявил 24 февраля.