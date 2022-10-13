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14:04, 13 октября 2022Культура

Эмбер Херд вновь подала апелляцию на решение суда по делу против Джонни Деппа

Эмбер Херд вновь подала апелляцию на решение суда по делу о клевете против Джонни Деппа

Фото: Cliff Owen / Unsplash

Американская актриса Эмбер Херд вновь подала апелляцию на решение суда по делу о клевете против бывшего супруга Джонни Деппа. Об этом сообщает Vanity Fair.

Во вторник, 11 октября, артистка подала документы для обжалования решения суда, которое было принято в мае этого года и обязало звезду «Аквамена» выплатить Деппу 10 миллионов долларов.

В апелляции было представлено 16 оснований, в которые входили «отсутствие четких и убедительных доказательств», а также отказ суда первой инстанции признать недействительными убытки, присужденные присяжными после того, как они обнаружили, что Херд и Депп клеветали друг на друга.

Помимо этого, в документах упоминается отказ судьи принять свидетельства медицинских работников и друзей семьи в качестве доказательств.

1 июня суд присяжных признал Эмбер Херд виновной в распространении клеветы против Джонни Деппа. Судебное разбирательство длилось на протяжении нескольких недель.

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Анастасия Астахова
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