В России предложили продолжить выдавать гражданам землю на Дальнем Востоке

Премьер-министр Мишустин предложил продлить программу «Дальневосточный гектар»

В России захотели продлить программы «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар». С предложением продолжить выдавать гражданам землю в регионах выступил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

Мишустин напомнил, что у россиян есть возможность начать осваивать участки в арктических территориях более года. С соответствующими заявками обратились около 10 тысяч граждан. Гектар на Дальнем Востоке получили более 108 россиян более чем за шесть лет действия программы.

«Но, как часто бывает, граждане начали это делать перед завершением пятилетнего срока, ну и многим просто не хватает времени», — отметил премьер-министр. Он предложил продлить право получения земель в собственность или долгосрочную аренду до 1 марта 2023 года.

В сентябре ценам на дальневосточную недвижимость предрекли снижение на фоне продления программы «Дальневосточная ипотека». По словам экспертов, данная мера позволит строительным компаниям сохранить высокие темпы ввода жилья, которое остается дорогим из-за подорожания стройматериалов и дефицита рабочей силы после пандемии.