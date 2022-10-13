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11:35, 13 октября 2022Ценности

Раскрыта связь между стертостью каблука и здоровьем человека

Wday.ru: стертость внешней стороны каблука связали с нагрузкой на наружный свод стопы

Фото: Unsplash

Модный редактор портала Wday.ru Элина Гусева раскрыла связь между стертостью каблука на обуви и здоровьем человека. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, чрезмерный износ данной части обуви с внешней стороны может говорить об излишней супинации, отметила журналистка. В указанном случае на наружный свод стопы приходится избыточная нагрузка, что может привести к растяжению связок, травмам голеностопного сустава, болям в лодыжке и подошвенному фасцииту (воспалению связки, которая поддерживает свод стопы — прим. «Ленты.ру»).

В то же время износ каблука с внутренней стороны может свидетельствовать об избыточной пронации, при которой чрезмерная нагрузка приходится на внутреннюю часть стопы. Данное явление зачастую возникает при продольном плоскостопии и слабых мышцах стопы и может сопровождаться повреждением коленных суставов и самих стоп, пояснила редактор. При этом в обоих случаях рекомендовано обратиться к врачу за обследованием и подбором ортопедической обуви и стелек.

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Алина Гостева
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