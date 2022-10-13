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15:51, 13 октября 2022Мир

Шольц заявил о крестовом походе Путина против Запада

Handelsblatt: Шольц обвинил Путина в крестовом походе против Запада и идей либерализма
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Markus Schreiber / AP

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обвинил президента России Владимира Путина в том, что он инициировал специальную военную операцию на Украине, которая, по мнению лидера Германии, по сути является крестовым походом против Запада, идей либерализма и западного миропорядка. Его слова приводит издание Handelsblatt.

«Эта война касается не только Украины. Скорее всего, российское руководство рассматривает войну как "часть большого крестового похода". "Крестового похода" против либеральной демократии, крестового похода против международного порядка, основанного на правилах», — заявил Шольц.

Канцлер добавил, что Германия будет оказывать киевским властям столько военной и экономической помощи, сколько потребуется для защиты суверенитета и целостности Украины.

Ранее Путин заявил, что Россия делает все, чтобы в мире сформировалась равная и неделимая система безопасности, основанная на универсальных, признанных принципах международного права, Устава ООН, а не на установленных кем-либо правилах.

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Дмитрий Сотак
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