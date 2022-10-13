Уволенные сотрудники IKEA получили компенсации

Уволенным сотрудникам IKEA в России заплатили компенсации и помогли с новой работой

Около восьми тысяч уволенных сотрудников компании IKEA в России получили компенсации, также им помогли в поиске новой работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к компании.

Собеседник агентства уточнил, что IKEA предоставила уволенным сотрудникам единовременные выплаты примерно в семь месячных окладов. «700 сотрудников на территории России остались работать в штате», — уточнил он. Кроме того, бывшим сотрудникам подобрали соответствующие их опыту вакансии в других организациях.

Ранее стало известно, что IKEA уволила около 10 тысяч из 12 тысяч сотрудников в России.

О приостановке деятельности в России и Белоруссии IKEA сообщила в начале марта. В середине июня компания заявила, что продаст четыре фабрики в России и заморозит розничный бизнес в стране, что повлечет сокращение штата сотрудников. Перед приостановкой деятельности в России фирма провела финальную распродажу товаров.