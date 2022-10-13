IKEA уволила тысячи сотрудников в России

AFP: IKEA уволила 10 тысяч сотрудников в России

IKEA уволила около 10 тысяч из 12 тысяч сотрудников в России. Об этом сообщает французское агентство AFP со ссылкой на исполнительного директора материнской компании Ingka Йеспера Бродина.

Шведский мебельный гигант сумел нарастить продажи на шесть процентов за год в денежном выражении, добавил генеральный директор холдинга Inter Ikea Джон Абрахамссон Ринг. Однако он назвал этот год «сложным» из-за инфляции и сворачивания деятельности в России.

«Продажи в денежном выражении выросли, но объемы продаж не выросли. Кроме того, из-за сложностей с цепочками поставок было трудно сохранять полки в магазинах IKEA полными. Нам пришлось поднять цены во всей IKEA», — сказал Ринг. Генеральный директор объяснил, что операционная деятельность компании стала менее успешной из-за ограничений поставок, особенно из Азии, а также роста цен на сырье и ситуации в России.

О приостановке деятельности в России и Белоруссии IKEA сообщила 3 марта, почти сразу после ввода российских войск на Украину. 15 июня компания заявила, что продаст четыре фабрики в России и заморозит розничный бизнес в стране, что повлечет сокращение штата сотрудников.

Перед приостановкой деятельности в России компания провела финальную распродажу товаров, которая завершилась 15 августа. Теперь мебель и товары для дома IKEA не смогут приобрести ни обычные, ни корпоративные клиенты сети. Магазины IKEA останутся закрытыми и будут работать только на выдачу ранее оформленных заказов, возврат и обмен товаров.

В сентябре Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) сообщила, что в России приостановили свою деятельность с марта по июль три тысячи иностранных организаций. В службе отметили, что количество сотрудников, находящихся в простое, увеличилось за этот период более чем в три раза. Так, если по данным на 1 марта было зафиксировано 39 тысяч человек, то 1 июля этот показатель вырос до 125,5 тысячи.