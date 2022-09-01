Три тысячи зарубежных компаний приостановили работу в России

«Известия»: три тысячи иностранных компаний приостановили работу в России с марта

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) сообщила, что три тысячи иностранных организаций приостановили свою деятельность на территории России с марта по июль этого года. Об этом рассказали «Известия».

В службе отметили, что количество сотрудников, находящихся в простое, увеличилось более чем в три раза за этот период. Так, если по данным на 1 марта было зафиксировано 39 тысяч человек, то 1 июля этот показатель вырос до 125,5 тысяч. За это время также ликвидировали 527 иностранных компаний. Эти данные Роструд направил в комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Ведущий юрисконсульт ФБК Legal Анастасия Шашкова заявила, что главной проблемой при закрытии российских подразделений иностранных компаний является нарушение порядка увольнения сотрудников. «Людей принуждают уволиться по собственному желанию даже в тех случаях, когда такого желания у работника нет. Ликвидация занимает много времени и сил, поэтому компании давят на работников. Им легче провести процедуру в предприятии без персонала. В такой ситуации в выигрыше остаются только владельцы и бенефициары ликвидируемой компании», — пояснила она.

Однако некоторые компании решают временно приостановить свою деятельность и начинают тайно сокращать сотрудников, продолжила эксперт, добавив, что основная сложность заключается в неосведомленности работников относительно своих трудовых прав. В качестве решения проблемы, Шашкова предложила создать реестр иностранных предприятий, планирующих покинуть Россию, что позволит отслеживать их деятельность и при необходимости вводить внешнее управление.

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