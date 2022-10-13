Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:59, 13 октября 2022Силовые структуры

Россиянина осудили на два года условно за попытку избить полицейского в поезде

В Архангельске пассажира поезда осудили на два года условно за попытку избить полицейского

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Ломоносовский районный суд Архангельска приговорил к двум годам лишения свободы условно 32-летнего местного жителя за нападение на полицейского. Об этом в четверг, 13 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По данным ведомства, 17 января пьяный фигурант ехал в поезде от станции «Глубокое Новое» до станции «Жаровиха». Пассажиры пожаловались на него, и проводник вызвал сотрудников линейного отдела МВД России на транспорте. Тогда осужденный стал оскорблять правоохранителя, угрожал насилием и пытался ударить полицейского. Дебошира задержали и доставили в отделение полиции.

Фигурант полностью признал вину и сказал, что был сильно пьян и разозлился, что на него надевают наручники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Власти впервые сообщили о гибели мобилизованных россиян в ходе СВО
Задержание ФСБ россиянина за подготовку теракта в Нижнем Тагиле попало на видео
В граничащем с Украиной регионе рекомендовали перевести часть школ на дистант
Оператор БПЛА рассказал о дуэлях беспилотников в ходе спецоперации
11-летнего мальчика посадили на строгую диету из-за редкого заболевания
Власти российского региона подтвердили информацию о сбитом беспилотнике
Европейским странам предрекли энергетический голод
Отправившиеся за рубеж туристы раскрыли истинное отношение иностранцев к русским
Европа закачала в хранилища почти 100 миллиардов кубометров газа
В Госдуме отреагировали на антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.