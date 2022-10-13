Россиянина осудили на два года условно за попытку избить полицейского в поезде

В Архангельске пассажира поезда осудили на два года условно за попытку избить полицейского

Ломоносовский районный суд Архангельска приговорил к двум годам лишения свободы условно 32-летнего местного жителя за нападение на полицейского. Об этом в четверг, 13 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По данным ведомства, 17 января пьяный фигурант ехал в поезде от станции «Глубокое Новое» до станции «Жаровиха». Пассажиры пожаловались на него, и проводник вызвал сотрудников линейного отдела МВД России на транспорте. Тогда осужденный стал оскорблять правоохранителя, угрожал насилием и пытался ударить полицейского. Дебошира задержали и доставили в отделение полиции.

Фигурант полностью признал вину и сказал, что был сильно пьян и разозлился, что на него надевают наручники.