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15:44, 13 октября 2022Мир

Карл III пошутил на первой аудиенции с Трасс

Король Великобритании Карл III встретил премьера Трасс словами «Вы снова здесь?»

Словами «Вы снова здесь?» встретил британского премьер-министра Лиз Трасс король Великобритании Карл III на первой еженедельной аудиенции, пишет The Guardian.

На опубликованных изданием кадрах британский монарх и глава правительства здороваются. После вежливого приветствия король хлопнул себя по бокам и шутливо воскликнул: «Значит, вы снова здесь? Боже, о Боже. Ну что ж…»

Преподаватель дипломатии в Оксфордском университете Дженнифер Кэссиди, слова которой приводит The Guardian, назвала эту сцену «политической неловкостью и непреднамеренной комедией».

Ранее главный политический обозреватель The Guardian Эндрю Ронсли заявил, что жители Британии активно обсуждают, как сместить с поста премьер-министра Лиз Трасс, которая занимает его всего месяц. Журналист отметил, что никогда прежде британский лидер не становился настолько непопулярным в такое короткое время.

6 октября сообщалось, что аналитики обвинили Лиз Трасс в многомиллиардных потерях британского фондового рынка. За первый месяц ее премьерства британский фондовый рынок потерял 300 миллиардов фунтов стерлингов (340 миллиардов долларов).

Варвара Кошечкина
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