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Лиз Трасс обвинили в многомиллиардных потерях британского фондового рынка

Bloomberg: британский фондовый рынок потерял $340 млрд за первый месяц премьерства Трасс

Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

Британский фондовый рынок потерял 300 миллиардов фунтов стерлингов (340 миллиардов долларов) за первый месяц премьерства Лиз Трасс, пишет Bloomberg. Издание оценивало динамику стоимости ценных бумаг страны со 2 сентября — последнего дня торгов перед избранием Трасс — по 6 октября.

Аналитики винят в столь резком падении новое правительство, запланировавшее масштабную налоговую реформу. В сентябре инвесторы начали опасаться, что снижение налогов приведет к росту суверенного долга страны, и начали активно избавляться от британских активов. Распродажа на фондовом рынке привела к рекордному падению фунта по отношению к доллару.

16 сентября британская валюта упала до минимальной отметки в 1,135 доллара впервые с марта 1985 года. «Отзывы, которые мы получаем от инвесторов, заключаются в том, что они считают Великобританию непригодной для инвестиций, пока существует такой правительственный хаос», — заявил стратег компании Liberum Capital Йоахим Клемент.

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Британский Минфин решил отменить повышение налога на корпоративную прибыль с 19 до 26 процентов, а также снизить подоходный налог с 20 до 19 процентов. Кроме того, власти решили отменить 45-процентный налог на доходы самых богатых британцев, получающих свыше 150 тысяч фунтов. Как объяснил министр финансов Великобритании Квази Квартенг, мера должна простимулировать экономический рост страны. Из-за снижения налогов бюджет государства недополучит 45 миллиардов фунтов в год, что сопоставимо с 1,8 процента ВВП.

3 октября Квартенг написал в своем Twitter, что правительство отказалось от планов отменить 45-процентную ставку подоходного налога для самых богатых жителей. 5 октября Лиз Трасс попыталась развеять опасения рынка, пообещав сохранить «железную хватку» в управлении финансами страны и снизить размер госдолга, писал Bloomberg. Тем не менее, фунт продолжил снижаться в день ее выступления, упав на 1,3 процента до 1,13 доллара. 

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Софья Ермакова
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