Лиз Трасс обвинили в многомиллиардных потерях британского фондового рынка

Bloomberg: британский фондовый рынок потерял $340 млрд за первый месяц премьерства Трасс

Британский фондовый рынок потерял 300 миллиардов фунтов стерлингов (340 миллиардов долларов) за первый месяц премьерства Лиз Трасс, пишет Bloomberg. Издание оценивало динамику стоимости ценных бумаг страны со 2 сентября — последнего дня торгов перед избранием Трасс — по 6 октября.

Аналитики винят в столь резком падении новое правительство, запланировавшее масштабную налоговую реформу. В сентябре инвесторы начали опасаться, что снижение налогов приведет к росту суверенного долга страны, и начали активно избавляться от британских активов. Распродажа на фондовом рынке привела к рекордному падению фунта по отношению к доллару.

16 сентября британская валюта упала до минимальной отметки в 1,135 доллара впервые с марта 1985 года. «Отзывы, которые мы получаем от инвесторов, заключаются в том, что они считают Великобританию непригодной для инвестиций, пока существует такой правительственный хаос», — заявил стратег компании Liberum Capital Йоахим Клемент.

Британский Минфин решил отменить повышение налога на корпоративную прибыль с 19 до 26 процентов, а также снизить подоходный налог с 20 до 19 процентов. Кроме того, власти решили отменить 45-процентный налог на доходы самых богатых британцев, получающих свыше 150 тысяч фунтов. Как объяснил министр финансов Великобритании Квази Квартенг, мера должна простимулировать экономический рост страны. Из-за снижения налогов бюджет государства недополучит 45 миллиардов фунтов в год, что сопоставимо с 1,8 процента ВВП.

3 октября Квартенг написал в своем Twitter, что правительство отказалось от планов отменить 45-процентную ставку подоходного налога для самых богатых жителей. 5 октября Лиз Трасс попыталась развеять опасения рынка, пообещав сохранить «железную хватку» в управлении финансами страны и снизить размер госдолга, писал Bloomberg. Тем не менее, фунт продолжил снижаться в день ее выступления, упав на 1,3 процента до 1,13 доллара.