Осужден вымогавший 300 миллионов рублей у арестованного экс-главы «Метростроя»

В Петербурге осужден бизнесмен, обещавший за 300 млн помочь с делом экс-главы «Метростроя»

Дзержинский районный суд Петербурга приговорил к трем годам и восьми месяцам лишения свободы бизнесмена Гюндуза Керимова, вымогавшего 300 миллионов рублей у жены арестованного за растрату бывшего главы «Метростроя» Николая Александрова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мужчина признан виновным в особо крупном мошенничестве. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По версии следствия, Керимов пытался обманом выманить деньги, обещая жене Александрова помочь с освобождением мужа из СИЗО и избавить его от ответственности за ряд преступных эпизодов. Бизнесмен убеждал женщину, что у него есть связи в ФСБ. Однако 21 января 2020 года Александрова выпустили из СИЗО под домашний арест без помощи Керимова, жена подследственного поняла, что Керимов ее обманывал, и заявила о мошенничестве в правоохранительные органы.

В сентябре 2020 года Керимова арестовали за покушение на мошенничество.

Александров был задержан в декабре 2019 года и обвинен в растрате 178 миллионов рублей своей компании. Вместе с ним по делу проходят руководитель Управления производственно-технологической комплектации «Метростроя» Олег Кузьменко и гендиректор компании «Безопасные технологии и разработки» Анатолий Болотов. Суд арестовал имущество экс-главы «Метростроя» на общую сумму почти два миллиарда рублей.