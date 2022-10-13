В Белоруссии обвинили Запад в сталкивании лбами славянских народов

Глава Совбеза Белоруссии Вольфович обвинил Запад в сталкивании лбами славянских народов

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович обвинил Запад в сталкивании лбами славянских народов. Его слова передает БЕЛТА.

«К сожалению, Запад столкнул славянские народы лбами и теперь пытается втянуть Беларусь всеми правдами и неправдами. Различная фейковая информация, ищут другие варианты, но Беларусь, как сказал президент [Александр Лукашенко], воевать не будет, претензий предъявлять не будет», — заявил Вольфович.

Исключением является нарушение границ республики, тогда «мы дадим отпор», отметил он. По словам главы Совбеза, на Белоруссию оказывается политическое давление, вводятся санкционные ограничения. Он подчеркнул, что проходит демонстрация «военной решимости» у границ страны. Как утверждает Вольфович, белорусский силовой блок предпринимает все меры для стабильности обстановки, чтобы исключить возможность «некоторым деструктивным силам» ее дестабилизировать.

Ранее в Минске сообщили о стремлении решать конфликты дипломатическим путем. Уточняется, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз призывал сесть за стол переговоров. Минск всегда открыт для такого рода взаимодействия, подтвердил министр обороны страны Виктор Хренин.