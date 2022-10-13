В Белоруссии раскрыли приоритет в военной политике

Министр обороны Белоруссии Хренин призвал не бряцать оружием, а сесть за стол переговоров

Минск стремится решать конфликты дипломатическим путем. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин раскрыл приоритеты республики в военной политике, его слова приводит «БЕЛТА».

«В целом считаем, что реализуемые в настоящее время меры обеспечивают демонстрацию готовности к защите нашей страны и нанесению неприемлемого ущерба агрессору. Но все же в основе нашей военной политики остается позиция, что целесообразнее не бряцать оружием, а садиться за стол переговоров и договариваться», — сказал министр.

По его словам, президент республики Александр Лукашенко не раз призывал сесть за стол переговоров. Хренин также подтвердил, что Минск всегда открыт для такого рода взаимодействия.

Ранее Лукашенко обвинил западных миротворцев в эскалации конфликтов. По его словам, они не только не способствуют решению проблем, но и усугубляют их. Политик сказал, что поведение западных стран объясняется их стремлением рассорить другие державы.