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10:00, 13 октября 2022Бывший СССР

Лукашенко обвинил западных миротворцев в эскалации конфликтов

Президент Белоруссии Лукашенко обвинил миротворцев стран Запада в эскалации конфликтов

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Миротворцы западных стран не помогают в разрешении конфликтов. Такое обвинение выдвинул президент Белоруссии Александр Лукашенко на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане, трансляция доступна на YouTube.

«Сеть конфликтов, потрясших Старый Свет, уже докатилась и до Азии. Причем западные страны, предлагающие свои миротворческие услуги, на деле только подливают масла в огонь и не заинтересованы в деэскалации», — заявил он.

По его словам, Запад стремится «рассорить» другие страны, чтобы получить неконтролируемый доступ к их рынкам и ресурсам.

Ранее политик сказал, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и СВМДА могут стать хорошей основой для развития евразийского пространства. Он объяснил, что это также поможет обеспечить безопасность для стран-участниц организаций.

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Алевтина Запольская
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