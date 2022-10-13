Лукашенко заявил о разрушении баланса в Европе

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о разрушении системы сдержек и противовесов в Европе

В Европе разрушен баланс во взаимодействии стран. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане, трансляция доступна на YouTube.

«Мы можем стать хорошим примером взаимодействия для европейского региона, где система сдержек и противовесов, созданная в 90-е годы прошлого века, трещит по швам и разваливается», — сказал он.

Политик объяснил, что расширение сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и СВМДА может заложить прочную базу для успешного развития евразийского пространства, а также безопасности государств, которые участвуют в этих объединениях.

Ранее президент России Владимир Путин также выступил на саммите СВМДА. Во время своего выступления он заявил, что Россия вместе с азиатскими странами делает все необходимое для формирования системы равной безопасности.