Россиянка чуть не ослепла из-за неправильного ношения линз

Зрение жительницы Чувашии упало до 1 процента из-за использования просроченных линз

Жительница Чувашии потеряла зрение из-за того, что неправильно носила глазные линзы. На момент обращения к врачам она видела всего на 1 процент, сообщили в Минздраве республики.

Из-за того, что девушка носила просроченную поврежденную линзу, которую хранила в растворе с истекшим сроком годности, у нее воспалилась роговица. В результате у россиянки ухудшилось зрение и появились боли в глазу, после чего ее госпитализировали в стационар.

После недели лечения зрение пациентки восстановилось до 30 процентов, а спустя еще десять дней она стала видеть на 50 процентов. Сейчас девушку выписали, но она продолжает наблюдаться у офтальмолога.

«Мне приходится лечить и оперировать пациентов, которые могут надеть инфицированные или поврежденные линзы. Сначала это может быть только небольшой инфильтрат на роговице, а без лечения иногда в течение суток развивается перфорация роговицы. Ее можно закрыть только другими тканями, и не нужно до этого доводить — это угроза потери глаза», — объяснила офтальмохирург Татьяна Николаева. Она констатировала, что число пациентов с тяжелыми язвами роговицы только растет, и напомнила о необходимости мыть руки перед использованием линз.

Ранее СМИ писали, что жительница Великобритании лишилась глаза после того, как неоднократно купалась и мылась в контактных линзах. Другой случай произошел в США: сообщалось, что американка заразилась пожирающими роговицу бактериями после того, как забыла снять линзу на ночь.