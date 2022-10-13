Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:37, 13 октября 2022Силовые структуры

В номере московской гостиницы нашли тело молодой девушки из Севастополя

В центре Москвы в гостинице Lotte Plaza обнаружили тело 21-летней девушки

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В центре Москвы в гостинице Lotte Plaza обнаружили тело 21-летней девушки. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает MK.RU.

По данным издания, сегодня утром тело погибшей нашли в номере на десятом этаже. Известно, что девушка приехала в Москву из Севастополя.

Следов насильственной смерти на ее теле не найдено. Причины смерти устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Приморском крае в лесу нашли тело самовольно ушедшей из детдома 15-летней воспитанницы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Власти впервые сообщили о гибели мобилизованных россиян в ходе СВО
Задержание ФСБ россиянина за подготовку теракта в Нижнем Тагиле попало на видео
В граничащем с Украиной регионе рекомендовали перевести часть школ на дистант
Оператор БПЛА рассказал о дуэлях беспилотников в ходе спецоперации
11-летнего мальчика посадили на строгую диету из-за редкого заболевания
Власти российского региона подтвердили информацию о сбитом беспилотнике
Европейским странам предрекли энергетический голод
Отправившиеся за рубеж туристы раскрыли истинное отношение иностранцев к русским
Европа закачала в хранилища почти 100 миллиардов кубометров газа
В Госдуме отреагировали на антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.