В номере московской гостиницы нашли тело молодой девушки из Севастополя

В центре Москвы в гостинице Lotte Plaza обнаружили тело 21-летней девушки

В центре Москвы в гостинице Lotte Plaza обнаружили тело 21-летней девушки. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает MK.RU.

По данным издания, сегодня утром тело погибшей нашли в номере на десятом этаже. Известно, что девушка приехала в Москву из Севастополя.

Следов насильственной смерти на ее теле не найдено. Причины смерти устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Приморском крае в лесу нашли тело самовольно ушедшей из детдома 15-летней воспитанницы.