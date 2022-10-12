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Тело 15-летней воспитанницы российского детдома нашли в лесу

В Приморском крае в лесу нашли тело самовольно ушедшей из детдома 15-летней воспитанницы

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Тело 15-летней воспитанницы, самовольно ушедшей из центра содействия семейному устройству в Приморском крае, нашли в лесу. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Оперативникам удалось выяснить, что девушка покинула детдом, расположенный в селе Черниговка. Сейчас рассматривается версия о возможном самоубийстве россиянки.

По факту случившегося организовали доследственную проверку. Кроме того, прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних в работе центра. Сотрудники ведомства оценят условия жизни и воспитания девушки, полноте мер, принимаемых к оказанию своевременной психологической и медицинской помощи воспитанникам.

Ранее сообщалось, что в уральском детдоме проведут проверку прокуратура и МВД после сообщений об издевательствах.

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Анна Щербакова
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