Тело 15-летней воспитанницы российского детдома нашли в лесу

В Приморском крае в лесу нашли тело самовольно ушедшей из детдома 15-летней воспитанницы

Тело 15-летней воспитанницы, самовольно ушедшей из центра содействия семейному устройству в Приморском крае, нашли в лесу. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Оперативникам удалось выяснить, что девушка покинула детдом, расположенный в селе Черниговка. Сейчас рассматривается версия о возможном самоубийстве россиянки.

По факту случившегося организовали доследственную проверку. Кроме того, прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних в работе центра. Сотрудники ведомства оценят условия жизни и воспитания девушки, полноте мер, принимаемых к оказанию своевременной психологической и медицинской помощи воспитанникам.

Ранее сообщалось, что в уральском детдоме проведут проверку прокуратура и МВД после сообщений об издевательствах.