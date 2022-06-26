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Детдом на Урале проверят прокуратура и МВД после жалоб на издевательства

В уральском детдоме проведут проверку прокуратура и МВД после сообщений об издевательствах

Фото: Shutterstock

Прокуратура, МВД, органы опеки и уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков проверят Красногорский детский дом в Каменске-Уральском после сведений об издевательствах над воспитанниками. Об этом URA.RU сообщил юрист Сергей Барсуков, получивший жалобу от сотрудницы учреждения.

Женщина рассказала, что к ней прибежал ребенок, обнял за ноги и сказал, что его лишила обеда одна из работниц детдома. Этот инцидент стал последней каплей, после чего сотрудница потеряла терпение и обратилась за помощью к Барсукову. Теперь на нее оказывается давление со стороны администрации детдома — ее вынуждают уволиться по собственному желанию. А воспитателя, которая лишила ребенка обеда, перевели на канцелярскую должность.

Барсуков считает необходимым проверить все детдома региона, не исключая того, что подобная ситуация сложилась повсеместно.

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Любовь Ширижик
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