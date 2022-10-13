Лукашенко заявил о потере контроля Западом

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Запад потерял контроль после развала СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад потерял контроль после развала СССР. Об этом он рассказал на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане, трансляция доступна на YouTube.

«После развала СССР так называемый коллективный Запад, опьяненный своей победой, потерял контроль, не справился с функциями глобального регулятора и гаранта стабильности. А расплачивается за это весь мир», — считает Лукашенко.

Он подчеркнул, что в 2020 году «зарубежные кураторы практически открыто управляли мятежом». Как утверждает Лукашенко, такой же сценарий ранее «был апробирован» и на Украине. По словам президента, практика Запада организовывать перевороты в других странах и введение санкций против государств, которые ответили на это, несет риски разжигания третьей мировой войны.

Также Лукашенко заявил, что миротворцы западных стран не помогают в разрешении конфликтов, они «только подливают масла в огонь». По его мнению, Запад не заинтересован в деэскалации.