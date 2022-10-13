Лукашенко заявил о потере контроля Западом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад потерял контроль после развала СССР. Об этом он рассказал на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане, трансляция доступна на YouTube.
«После развала СССР так называемый коллективный Запад, опьяненный своей победой, потерял контроль, не справился с функциями глобального регулятора и гаранта стабильности. А расплачивается за это весь мир», — считает Лукашенко.
Он подчеркнул, что в 2020 году «зарубежные кураторы практически открыто управляли мятежом». Как утверждает Лукашенко, такой же сценарий ранее «был апробирован» и на Украине. По словам президента, практика Запада организовывать перевороты в других странах и введение санкций против государств, которые ответили на это, несет риски разжигания третьей мировой войны.
Также Лукашенко заявил, что миротворцы западных стран не помогают в разрешении конфликтов, они «только подливают масла в огонь». По его мнению, Запад не заинтересован в деэскалации.