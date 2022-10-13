Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:12, 13 октября 2022Бывший СССР

Лукашенко заявил о потере контроля Западом

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Запад потерял контроль после развала СССР

Кадр: Қазмедиа орталығы - Казмедиа центр / YouTube

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад потерял контроль после развала СССР. Об этом он рассказал на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане, трансляция доступна на YouTube.

«После развала СССР так называемый коллективный Запад, опьяненный своей победой, потерял контроль, не справился с функциями глобального регулятора и гаранта стабильности. А расплачивается за это весь мир», — считает Лукашенко.

Он подчеркнул, что в 2020 году «зарубежные кураторы практически открыто управляли мятежом». Как утверждает Лукашенко, такой же сценарий ранее «был апробирован» и на Украине. По словам президента, практика Запада организовывать перевороты в других странах и введение санкций против государств, которые ответили на это, несет риски разжигания третьей мировой войны.

Также Лукашенко заявил, что миротворцы западных стран не помогают в разрешении конфликтов, они «только подливают масла в огонь». По его мнению, Запад не заинтересован в деэскалации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Власти впервые сообщили о гибели мобилизованных россиян в ходе СВО
Задержание ФСБ россиянина за подготовку теракта в Нижнем Тагиле попало на видео
В граничащем с Украиной регионе рекомендовали перевести часть школ на дистант
Оператор БПЛА рассказал о дуэлях беспилотников в ходе спецоперации
11-летнего мальчика посадили на строгую диету из-за редкого заболевания
Власти российского региона подтвердили информацию о сбитом беспилотнике
Европейским странам предрекли энергетический голод
Отправившиеся за рубеж туристы раскрыли истинное отношение иностранцев к русским
Европа закачала в хранилища почти 100 миллиардов кубометров газа
В Госдуме отреагировали на антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.