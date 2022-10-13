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08:30, 13 октября 2022Бывший СССР

Военкор сообщил об изменившейся обстановке в Донбассе

Военкор Сладков сообщил об изменившейся обстановке в Донбассе

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военкор ВГТРК Александр Сладков сообщил об изменившейся обстановке в Донбассе. Об этом он рассказал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», кадры он разместил в своем Telegram.

По его словам, российские военные создали устойчивую систему обороны на всех направлениях, и теперь обладают инициативой. «Украинцы мечутся, как мыши по амбару», — описал он ситуацию.

11 октября стало известно, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии были уничтожены две базы хранения топлива для военной техники ВСУ.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на угледарском направлении ведут огонь в основном артиллерией и тяжелым вооружением. Бойцы подразделения разведки Вооруженных сил (ВС) России в разговоре с РИА Новости предположили, что украинские солдаты избегают прямого стрелкового боестолкновения из-за отсутствия навыков. «На стрелковый бой они не выходят, на стрелковый побаиваются выходить, потому что они в стрелковом бою проигрывают сразу, не умеют наверное», — рассказал российский разведчик с позывным Балу.

Оружие России
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Марина Совина
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