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Минобороны отчиталось об уничтожении двух баз хранения топлива для техники ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении двух баз хранения топлива для украинской техники

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии были уничтожены две базы хранения топлива для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 11 октября, журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что цели были поражены в районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области. Российские военные также нанесли удары по пяти складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск ВСУ «Приморье» недалеко от Николаева, отчитались в военном ведомстве.

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Так заявили также, что российские военные уничтожили склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня HIMARS в районе села Предтечино в Донецкой народной республике (ДНР).

10 октября Минобороны России показало видео пуска ракет по критической инфраструктуре Украины. Кадры пусков были продемонстрированы во время ежедневного брифинга оборонного ведомства.

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Евгения Куликова
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