Минобороны доложило об уничтожении склада со снарядами к HIMARS в ДНР

Минобороны России доложило об уничтожении склада боеприпасов со снарядами к HIMARS в ДНР

Российские военные за сутки уничтожили склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня HIMARS в районе села Предтечино в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом доложил журналистам во вторник, 11 октября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что также были уничтожены две базы хранения топлива для украинской военной техники в Днепропетровской области.

Российские военнослужащие успешно атаковали пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск ВСУ «Приморье» в районе Николаева, отметил Конашенков.

Ранее российское ведомство отчиталось о шести сбитых снарядах РСЗО HIMARS американского производства над Херсонской областью. Кроме того, тогда российские ПВО уничтожили шесть принадлежащих ВСУ беспилотных летательных аппаратов, пояснили в Минобороны.