Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны отчиталось о шести сбитых снарядах американской HIMARS

Минобороны РФ отчиталось о шести сбитых снарядах РСЗО HIMARS США над Херсонской областью
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в воздухе шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районах разных населенных пунктов Херсонской области, а также три противорадиолокационные ракеты HARM. Об этом в понедельник, 10 октября, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

В военном ведомстве также отчитались о том, что над населенным пунктом Высокое была сбита баллистическая ракета «Точка-У».

Материалы по теме:
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Что значат записи в военном билете: категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
Что значат записи в военном билете:категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
24 сентября 2022

Кроме того, ПВО уничтожили шесть принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ) беспилотных летательных аппаратов, добавили в Минобороны. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 2188 беспилотников и 866 боевых машин РСЗО.

О начале специальной военной операции России на Украине стало известно 24 февраля. Ранее 10 октября Минобороны России показало на видео, как бойцы воздушно-десантных войск с помощью противотанковых комплексов «Корнет» уничтожили колонну бронетехники ВСУ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Комментарии отключены
Последние новости
Путин объяснил действия России в ОАЭ и ОПЕК+
Водителей предупредили о штрафах за курение на заправке
Священник назвал главные разрушающие брак факторы
ОАЭ выразили готовность стать посредником в переговорах России и Украины
Ущерб энергосистеме Украины назвали колоссальным
На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры
ВСУ понесли серьезные потери в районе села Торское в ЛНР
ОАЭ проинформировали Россию о некоторых позициях Украины
Киев сообщил о получении еще четырех РСЗО HIMARS
Кадыров предрек успешное завершение спецоперации благодаря Суровикину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.