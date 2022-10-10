Минобороны отчиталось о шести сбитых снарядах американской HIMARS

Минобороны РФ отчиталось о шести сбитых снарядах РСЗО HIMARS США над Херсонской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в воздухе шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районах разных населенных пунктов Херсонской области, а также три противорадиолокационные ракеты HARM. Об этом в понедельник, 10 октября, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

В военном ведомстве также отчитались о том, что над населенным пунктом Высокое была сбита баллистическая ракета «Точка-У».

Кроме того, ПВО уничтожили шесть принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ) беспилотных летательных аппаратов, добавили в Минобороны. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 2188 беспилотников и 866 боевых машин РСЗО.

О начале специальной военной операции России на Украине стало известно 24 февраля. Ранее 10 октября Минобороны России показало на видео, как бойцы воздушно-десантных войск с помощью противотанковых комплексов «Корнет» уничтожили колонну бронетехники ВСУ.