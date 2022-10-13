Россия обвинила Запад в укрывательстве акторов диверсий на «Северных потоках»

МИД выразил демарш ФРГ, Дании и Швеции за недопуск к расследованию аварий на Nord Stream

МИД России выразил демарш дипломатическим представителям ФРГ, Дании и Швеции из-за недопуска к расследованию ЧП на «Северных потоках» и обвинил руководство этих стран в укрывательстве настоящих акторов диверсий. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Как было подчеркнуто, в случае отказа в допуске российских экспертов к текущим следственным действиям в Москве будут исходить из того, что упомянутым странам есть что скрывать, либо они покрывают исполнителей этих террористических актов», — говорится в сообщении.

Отдельно отмечено, что Россия не признает результаты расследования, если в нем не будут участвовать российские специалисты.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия запросила у правительств Швеции, Германии и Дании предоставить необходимые данные относительно диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» и потребовала включить российских представителей в состав комиссии для участия в расследовании.

