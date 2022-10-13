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12:04, 13 октября 2022Россия

В Госдуме предложили оказывать военную помощь другим странам за деньги

Лидер СРЗП Миронов предложил оказывать военную помощь другим странам за деньги

Фото: Илья Кошелев / Globallookpress.com

России следует оказывать дружественным странам военную помощь на коммерческой основе. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) и руководитель ее фракции в Государственной Думе Сергей Миронов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Помочь, например, Ирану с выведением военных спутников, предоставить Северной Корее возможность использовать ГЛОНАСС, поделиться современной ПВО или другими так называемыми средствами доставки», — отметил он.

Политик добавил, что западным странам, которые поставляют Украине вооружения, «будет совсем не до смеха, если Россия воплотит в жизнь хотя бы часть из этого гипотетического набора своих возможных ответных мер».

12 октября сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые нанесли удар по Белгородской области России поставленными США противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM. В общей сложности за сутки украинцы запустили по территории региона более 100 ракет, столь интенсивных ударов не было уже около полугода. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили все ракеты, пострадавших нет.

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Игорь Дмитров
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