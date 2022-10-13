Россияне стали в сотни раз чаще платить «Миром» с телефона

МТС Банк: в России число платежей с помощью Mir Pay выросло за год более чем в 370 раз

В 2022 году россияне стали чаще оплачивать покупки телефоном при помощи отечественного сервиса Mir Pay — число таких бесконтактных платежей с сентября 2021 по 2022 год выросло более чем в 370 раз. Соответствующие данные предоставили агентству ТАСС аналитики МТС Банка.

В прошлом месяце из всех бесконтактных транзакций клиентов банка 89 процентов пришлось на Mir Pay, в то время как 11 процентов — на Samsung Pay. При этом в прошлом году почти половина платежей осуществлялась при помощи Apple Pay (49,1 процента). Доля бесконтактных транзакций через Google Pay составляла 36,1 процента, Samsung Pay — 13,5 процента, Mir Pay — менее 1 процента.

Аналитики банка добавили, что в текущем году мобильные сервисы бесконтактной оплаты пользовались меньшим спросом, чем раньше. Их доля упала с 35,2 до 6,7 процента. «Однако аналитики ожидают роста количества бесконтактных платежей — сейчас в разработке находится ряд pay-сервисов ключевых игроков рынка. Также набирает популярность бесконтактная оплата с помощью QR-кодов», — рассказали в организации.

Востребованность среди россиян сервиса Mir Pay выросла после прекращения работы аналогичных зарубежных сервисов Google Pay и Apple Pay. Их использование стало невозможным с конца февраля 2022 года, когда западные компании ввели санкции против российских банков на фоне объявленной президентом Владимиром Путиным спецоперации на Украине.

