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14:38, 13 октября 2022Россия

Российские войска отразили наступление ВСУ на трех направлениях

Минобороны России заявило об отражении атак ВСУ на трех направлениях

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Российские войска отразили наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трех направлениях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что на купянском направлении Украина с помощью двух ротных тактических групп предприняла попытку атаки по населенным пунктам Орлянка и Котляровка в Харьковской области. Вооруженные силы России отразили наступление противника, уничтожив более 50 бойцов, три танка, четыре машины пехоты и семь единиц автомобильной техники.

Кроме того, на краснолиманском направлении российская артиллерия и авиация нанесли удар по двум батальонам ВСУ, которые попытались форсировать реку Жеребец с целью захвата населенных пунктов Стельмаховка и Розовка в Луганской народной республике (ЛНР). В результате были уничтожены около 60 украинских военнослужащих, два пикапа, пять боевых машин пехоты и два танка.

Конашенков добавил, что также было отражено наступление двух тактических групп ВСУ в Херсонской области на николаево-криворожском направлении. По его словам, российские войска уничтожили более 110 бойцов противника, 21 бронемашину и 12 спецавтомобилей.

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Константин Лысяков
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