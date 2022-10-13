Российские войска отразили наступление ВСУ на трех направлениях

Минобороны России заявило об отражении атак ВСУ на трех направлениях

Российские войска отразили наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трех направлениях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что на купянском направлении Украина с помощью двух ротных тактических групп предприняла попытку атаки по населенным пунктам Орлянка и Котляровка в Харьковской области. Вооруженные силы России отразили наступление противника, уничтожив более 50 бойцов, три танка, четыре машины пехоты и семь единиц автомобильной техники.

Кроме того, на краснолиманском направлении российская артиллерия и авиация нанесли удар по двум батальонам ВСУ, которые попытались форсировать реку Жеребец с целью захвата населенных пунктов Стельмаховка и Розовка в Луганской народной республике (ЛНР). В результате были уничтожены около 60 украинских военнослужащих, два пикапа, пять боевых машин пехоты и два танка.

Конашенков добавил, что также было отражено наступление двух тактических групп ВСУ в Херсонской области на николаево-криворожском направлении. По его словам, российские войска уничтожили более 110 бойцов противника, 21 бронемашину и 12 спецавтомобилей.