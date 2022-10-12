Российские войска отразили атаку ВСУ на запорожском направлении

Минобороны заявило об отражении атаки ВСУ в районе Новодаровки на запорожском направлении

Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом в среду, 12 октября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, противник предпринял попытку атаки силами до одного взвода бойцов при поддержке бронетехники в районе Новодаровки. В результате Вооруженные силы России уничтожили семь украинских военнослужащих и один бронеавтомобиль.

Кроме того, была пресечена попытка ВСУ форсировать реку Жеребец на краснолиманском направлении в Луганской народной республике. Российские войска уничтожили три машины пехоты, две бронемашины и около 60 бойцов противника.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 6496 единиц военной автомобильной спецтехники, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 5677 бронемашин, 380 зенитных ракетных комплексов, 2199 беспилотников, 319 самолетов и 161 вертолет ВСУ.

11 октября ведомство отчиталось об отражении контратаки ВСУ на запорожском направлении в районе села Новомайорское и поселков Степное и Никольское в Донецкой народной республике. По словам Конашенкова, в результате были уничтожены более 30 бойцов ВСУ, один танк и три бронемашины.