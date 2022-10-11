Российские войска отразили контратаки ВСУ на запорожском направлении

Минобороны заявило об отражении контратак трех групп ВСУ на запорожском направлении в ДНР

Российские войска отразили контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, противник предпринял контратаки силами трех ротных тактических групп в районе села Новомайорское и поселков Степное и Никольское в Донецкой народной республике (ДНР). В результате Вооруженные силы России уничтожили более 30 бойцов ВСУ, один танк и три бронемашины.

Кроме того, российские военные отразили атаку противника на купянском направлении в Харьковской области и в Луганской народной республике. В результате были уничтожены до 40 украинских солдат и четыре бронемашины.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 6483 единицы военной автомобильной спецтехники, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 5639 бронемашин, 379 зенитных ракетных комплексов, 2195 беспилотников, 318 самолетов и 160 вертолетов ВСУ.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала спецоперации Украина потеряла порядка 100 тысяч человек убитыми и ранеными. При этом на 24 февраля численность ВСУ достигала 201-202 тысяч. «Это половина армии потеряна», — подчеркнул министр.