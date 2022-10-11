Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российские войска отразили контратаки ВСУ на запорожском направлении

Минобороны заявило об отражении контратак трех групп ВСУ на запорожском направлении в ДНР
СюжетМинобороны:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российские войска отразили контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, противник предпринял контратаки силами трех ротных тактических групп в районе села Новомайорское и поселков Степное и Никольское в Донецкой народной республике (ДНР). В результате Вооруженные силы России уничтожили более 30 бойцов ВСУ, один танк и три бронемашины.

Кроме того, российские военные отразили атаку противника на купянском направлении в Харьковской области и в Луганской народной республике. В результате были уничтожены до 40 украинских солдат и четыре бронемашины.

Материалы по теме:
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Что значат записи в военном билете: категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
Что значат записи в военном билете:категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
24 сентября 2022

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 6483 единицы военной автомобильной спецтехники, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 5639 бронемашин, 379 зенитных ракетных комплексов, 2195 беспилотников, 318 самолетов и 160 вертолетов ВСУ.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала спецоперации Украина потеряла порядка 100 тысяч человек убитыми и ранеными. При этом на 24 февраля численность ВСУ достигала 201-202 тысяч. «Это половина армии потеряна», — подчеркнул министр.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Путин объяснил действия России в ОАЭ и ОПЕК+
США ввели визовые ограничения против части афганцев
Водителей предупредили о штрафах за курение на заправке
ОАЭ выразили готовность стать посредником в переговорах России и Украины
Ущерб энергосистеме Украины назвали колоссальным
На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры
ВСУ понесли серьезные потери в районе села Торское в ЛНР
ОАЭ проинформировали Россию о некоторых позициях Украины
Киев сообщил о получении еще четырех РСЗО HIMARS
Кадыров предрек успешное завершение спецоперации благодаря Суровикину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.