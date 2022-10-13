Франция начала поставлять газ в Германию

Bloomberg: Франция начала поставлять газ напрямую Германии

Французский газотранспортный оператор GRTgaz впервые начал поставлять природный газ напрямую в Германию 13 октября, в то время как Берлин помогает Парижу справиться с дефицитом электроэнергии, пишет Bloomberg.

«В случае нормальной зимы мы достаточно оптимистичны в отношении нашей способности удовлетворить спрос во Франции, поддержать производство электроэнергии и обеспечить европейскую солидарность», — заявил исполнительный директор GRTgaz Тьерри Трув.

Новые мощности в восточном направлении являются частью соглашения между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем по борьбе с энергетическим кризисом. Франция также импортирует топливо по трубопроводу из Норвегии и иногда из Испании.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о победе Европы над зависимостью от российского газа. По его словам, доля «Газпрома» в поставках сократилась до десяти процентов, при этом график заполнения хранилищ выполняется с опережением. По состоянию на середину октября в них находится порядка 100 миллиардов кубометров.