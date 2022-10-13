На Байкале заметили редкую нерпу с золотистой шерстью

На Ушканьских островах ученые обнаружили нерпу с золотисто-рыжим окрасом шерсти

На Ушканьских островах в средней части озера Байкал ученые обнаружили редкую нерпу с золотистым окрасом шерсти. Об этом сообщается на странице федерального государственного бюджетного учреждения «Заповедное Подлеморье» во «Вконтакте».

Животное обнаружили ученые Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук в ходе учета особей байкальской нерпы, который проводился с июля по август 2022 года. Благодаря необычному золотисто-рыжему окрасу шерсти животное заметно выделялось «на фоне своих серых собратьев»

Отмечается, что шерсть нерпы могла приобрести такой цвет из-за частиц железа, которые содержатся в донных отложениях или водной растительности озера. «Например, такие “рыжие” тюлени часто встречаются среди лахтаков — тюленей, обитающих в приполярных морях нашей страны и в морях Дальнего Востока», — объяснили специалисты «Заповедного Подлеморья».

Ранее в июне на Ушканьских островах обнаружили необычную нерпу-альбиноса. Примечательно, что белый окрас характерен только для бельков — детенышей байкальской нерпы в их первый месяц жизни.