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На Байкале заметили редкую нерпу-альбиноса

Сотрудник «Заповедного Подлеморья» рассказал о встрече с нерпой-альбиносом на Байкале

Фото: страница «ФГБУ «Заповедное Подлеморье» во «ВКонтакте»

На лежбище Ушканьих островов озера Байкал была замечена нерпа-альбинос. О встрече с редким животным рассказали в «Заповедном Подлеморье» (учреждение охраняет Забайкальский национальный парк, Баргузинский заповедник и Фролихинский заказник), пишет ТАСС.

Необычную особь увидел государственный инспектор в области охраны окружающей среды Валерий Вторушин — сотрудник обратил внимание на белый окрас взрослого животного, который редко встречается в природе.

«Это светлая по окрасу, почти белая особь, которая контрастирует на фоне серых сородичей. Особи светлого окраса встречаются у многих представителей животного мира. Это связано с недостатком или полным отсутствием пигмента меланина из-за генетических отклонений», — объяснили в «Заповедном Подлеморье».

Отмечается, что белый окрас характерен только для бельков — детенышей байкальской нерпы в их первый месяц жизни. С возрастом животные начинают линять и приобретают серый цвет, как у обычных взрослых особей.

Ранее в апреле стало известно о том, что на территории национального парка на Байкале появится первая в России зона для фотоохоты. Специальную территорию оборудуют в урочище Малышкино, так как через эту местность проходят миграционные пути диких животных.

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Дарья Рыбак
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