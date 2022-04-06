В нацпарке на Байкале появится первая в России зона для фотоохоты

В урочище Малышкино захотели создать первую в РФ зону для фотоохоты

На территории национального парка на Байкале захотели создать первую в России зону для фотоохоты. Как уточняет ТАСС, авторы инициативы надеются, что в будущем туристы смогут наблюдать за обитающими в этих краях животными из специальных домиков-засидок. Для того чтобы это стало возможным, специалисты по охране природы привлекают лесных обитателей в эту местность и приучают животных не бояться людей.

Новая фотозона появится в урочище Малышкино, расположенном в Большереченском лесничестве. Это место находится в 60 километрах от Иркутска, откуда многие туристы начинают путешествие на Байкал. Через эту местность проходят миграционные пути диких животных, также в упомянутом районе расположены места отела копытных.

Агентство указывает, что идея создать такую фотозону принадлежит специалисту в области охраны природы и фотографу животного мира Артуру Мурзаханову, который раньше работал в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Иркутской области, а теперь занимает должность заместителя директора Росзаповедцентра Минприроды РФ. И хотя Мурзаханов передал коллегам по «Заповедному Прибайкалью» свой проект, он продолжает курировать его дистанционно.

«Если взять Большереченское лесничество, то с одной стороны Байкал и большой поток туристов, которых животные пугаются. С другой стороны — охотничьи угодья. То есть, с одной стороны, они боятся большого потока туристов, с другой — охотников. А лесничество находится посередине», — рассказал автор инициативы, отметив, что специалисты работают над тем, чтобы удержать животных на территории и приучить их к присутствию людей.

Непростая задача решается с помощью проведения биотехнических мероприятий, подразумевающих поддержание кормовой базы животных. Замглавы Росзаповедцентра Минприроды России считает, что для закрепления животных на местности такие работы нужно интенсивно проводить на протяжении трех-четырех лет. «Мы скосили сено — на месте скошенной травы выросла сочная отава, туда начали ходить косули. Ближе к осени зеленая трава, оставшаяся после покоса, пожухла, а к этому времени у нас уже готово рядом поле, где посеяли овес. Животные перешли туда. Чуть позже изюбри и косули переходят на поля с многолетними культурами. С установлением устойчивого снежного покрова начинаем подкладывать сено, овес. И получается, что животным не надо переходить на другое место, корм здесь есть, они остались», — пояснил собеседник агентства, признав, что всех животных такая мера не остановит, однако какая-то часть все же останется и будет выводить потомство.

Мурзаханов указал, что вслед за копытными на выбранной территории уже начали появляться зайцы, лисы и рыси. Он полагает, что первые фотоохотники смогут приехать за красивыми кадрами уже осенью этого года. По его словам, доставлять путешественников в лесничество будут на высокопроходимой технике.

Автор проекта считает, что появление фотозоны решит сразу несколько задач — в частности, перераспределит туристические потоки и поможет воспитать бережное отношение к природе, а также сформирует дополнительный источник дохода, который можно будет направить на различные нужды нацпарка.

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