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В российском заповеднике займутся возрождением популяции лошади Пржевальского

В заповеднике Хакасии создадут центр восстановления популяции лошади Пржевальского

Фото: Shutterstock

В Хакасии создадут центр, в котором займутся возрождением популяции в природной среде лошади Пржевальского. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора Росзаповедцентра Людмила Поплавская.

По ее словам, работа по созданию центра начнется уже в 2022 году. Он расположится на территории государственного природного заповедника «Хакасский».

«На первом этапе работ речь идет о закупке и установке вольерного ограждения. У нас планы начать реализацию проекта в этом году», — пояснила Поплавская. Она добавила, что на финансирование проекта будут направлены как средства из федерального бюджета, так и деньги, предоставленные спонсором.

Ранее директор заповедника Виктор Непомнящий сообщал ТАСС, что центр предполагается запустить в 2023 году. Ожидается, что на первом этапе там будут находиться около 10-20 лошадей Пржевальского.

Заповедник «Хакасский» был создан в 1999 году. В настоящее время он включает в себя девять кластерных (изолированных) участков в Орджоникидзевском, Ширинском, Боградском, Усть-Абаканском и Таштыпском районах, а его общая площадь составляет 267,9 тысячи гектаров.

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Варвара Кошечкина
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