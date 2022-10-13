Обнаружена карликовая новая звезда с экстремальными свойствами

Катаклизмическая переменная O-201843 оказалась карликовой новой с аномальными свойствами

Международная группа астрономов обнаружила, что потенциальная катаклизмическая переменная OGLE-BLG504.12.201843 (сокращенно O-201843) является карликовой новой типа U Близнецов с аномальными свойствами. Результаты исследования опубликованы в препринте, доступном в репозитории arXiv.

Карликовые новые, или звезды типа U Близнецов (U Gem) — это разновидность катаклизмических переменных, которые представляют собой тесную двойную систему. Один компонент системы является белым карликом, а второй — карликовой красной звездой. Белый карлик периодически производит яркие вспышки, что роднит U Gem с классическими новыми, однако в данном случае вспышка происходит из-за нестабильности в аккреционном диске, а не в результате термоядерной реакции. Когда газ в диске достигает критической температуры, некоторое количество вещества выпадает на белый карлик, провоцируя высвобождение большого количества световой энергии.

O-201843 была впервые обнаружена в 2015 году в рамках эксперимента Optical Gravitational Lensing Experiment, нацеленного на поиск темной материи с помощью метода гравитационного микролинзирования. Предыдущие исследования показали, что источник демонстрирует короткопериодические изменения яркости каждые 0,523419 дня, что связано с орбитальным периодом, а также производит яркие вспышки каждые 950-1020 дней. Исследователи классифицировали объект как кандидат в катаклизмические переменные, однако истинная природа источника оставалась неизвестной.

В новой работе авторы проанализировали оптическую фотометрию и спектроскопию O-201843. Кривые блеска соответствовали модели гравитационной нестабильности диска, что позволило ученым отнести объект к карликовым новым. Однако также были выявлены аномальные особенности. Так, переменная начинает постепенно увеличивать яркость в течение 600 дней перед вспышкой, что предсказывается моделью нестабильности, но не характерно для большинства карликовых новых. Возможно, у последних это уярчение подавляется неким физическим процессом. Кроме того, в состоянии покоя у O-201843 были заметны маленькие вспышки неясного происхождения.

На основе анализа спектроскопических данных было обнаружено, что O-201843 демонстрирует спектральные линии поглощения бальмеровской серии, которое может исходить либо от яркой вторичной звезды, либо от холодного аккреционного диска. При этом ученые не обнаружили спектральные особенности, характерные для белого карлика и нестабильного диска. Возможное объяснение состоит в том, что диск не облучается или слабо облучается белым карликом, что делает его необычайно холодным.

Еще одной аномалией является то, что во время самой вспышки астрономы не наблюдали типичные двухконечные эмиссионные линии, которых следовало ожидать от аккреционного диска. Наконец, продолжительность вспышки и длина цикла являются беспрецедентными среди других U Gem. Одним из потенциально похожих на O-201843 объектов является V1129 Cen, который имеет аналогичный период обращения, но длительность вспышки и цикла значительно меньше, чем у O-201843.