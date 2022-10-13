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13:39, 13 октября 2022Интернет и СМИ

«Одноклассники» запустили конструктор чат-ботов

В ОК запустили конструктор чат-ботов, чтобы повысить вовлеченность участников групп

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) запустила новый конструктор чат-ботов в виде мини-приложения, которое доступно на витрине групповых приложений. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Конструктор позволит пользователям быстро получить информацию по интересующим вопросам, а владельцам групп — повысить вовлеченность участников сообществ и дополнительно рассказать про свои товары и услуги. «Конструктор чат-ботов позволяет создать и адаптировать бота под совершенно разные сценарии: от поиска поста в группе по определенной теме до помощи с выбором конкретной услуги или продукта на бизнес-странице», — сказано в сообщении.

Отмечается, что некоторые авторы ОК уже настроили универсального помощника, благодаря которому записываются на юридические консультации, дают обратную связь о рецептах в кулинарных группах или подбирают парфюм в группе экспертов по ароматам.

Для подключения бота администратор или супермодератор группы должен перейти в «Настройки» и в разделе «Приложения» выбрать «Чат-бот». Там можно настроить сценарий работы бота — кнопки, тексты и всю цепочку ответов, количество таких команд может достигать 100.

Ранее ОК запустили новую версию системы рекомендаций контента, которая сфокусирована на авторских публикациях. Нововведения позволят блогерам и группам получить больше просмотров и привлечь новую аудиторию.

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Варвара Кошечкина
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